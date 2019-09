Das Evangelische Heidehof-Gymnasium in Stuttgart ist wohl das, was allen vorschwebt, spricht man über digitalen Unterricht. Ein Lehrer steht hier mit einem iPad in der Hand vor den Schülern, sein Bildschirm-Inhalt wird via Beamer auf die Wand projiziert. Die Schüler arbeiten an Laptops. Englisch-Unterricht, wie er im Jahr 2019 aussieht. Aussehen kann.