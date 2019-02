Anja Karliczek (CDU), Bundesministerin für Bildung und Forschung.

Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) erwartet noch in diesem Jahr spürbare Fortschritte durch den Digitalpakt Schule. "Wenn wir unseren Zeitplan einhalten und unseren Teil vor Ostern abschließen können, könnten die ersten Maßnahmen noch in diesem Jahr an den Schulen starten", sagte Karliczek.



Mit Bundeshilfe sollen die Schulen unter anderem mit WLAN ausgestattet werden und digitalen Unterricht anbieten. Fünf Milliarden Euro vom Bund sollen für die digitale Ausstattung der Schulen fließen.