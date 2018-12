So sehe es das Grundgesetz bereits vor. "Und der Vorteil: Man könnte es morgen beschließen, ohne andauernd an der Verfassung herumzuwerkeln." Die Formulierung für die Grundgesetzänderung war in wochenlangen Verhandlungen der Großen Koalition mit FDP und Grünen zustande gekommen. Mit ihr soll es auch ermöglicht werden, dass der Bund hohe Summen in den sozialen Wohnungsbau und den Schienen-Nahverkehr der Kommunen investieren kann. Der Digitalpakt, erklärt in einem Grafikvideo: