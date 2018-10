Es sieht so aus, als käme Bewegung in die Verhandlungen. Nach ZDF-Informationen trifft Finanzminister Olaf Scholz (SPD) noch in dieser Woche die Spitzen von FDP und Grünen zum Gespräch. Schon in der nächsten Woche könnte der Bundestag dann über die Grundgesetzänderung abstimmen. Am Ziel wäre der Digitalpakt dann allerdings noch nicht. Denn auch der Bundesrat muss mit Zweidrittelmehrheit zustimmen. Und in den Ländern fürchten sie, der Bund wolle ihnen die Zuständigkeit für Bildung wegnehmen. Prominentester Kritiker: Ministerpräsident Winfried Kretschman aus Baden-Württemberg. Von den Grünen. Ganz schön kompliziert, das Ganze.