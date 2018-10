Der Digitalpakt stockt. Denn er greift in ein sensibles Machtgefüge zwischen Bund und Ländern ein. Zwar hat die Große Koalition Milliarden für die Digitalisierung beschlossen - sie darf die aber nicht einfach so auszahlen. Denn Schulpolitik ist in Deutschland Ländersache. So steht es im Grundgesetz. Will der Bund den Ländern Geld geben für Tabletcomputer an den Schulen, muss er dafür erst das Grundgesetz ändern. Erforderlich ist dafür eine Zweidrittelmehrheit. Und die haben Union und SPD nicht.