Zum Start des Vermittlungsverfahrens um eine Grundgesetzänderung unter anderem für die Digitalisierung der Schulen ist eine Einigung noch nicht in Sicht. Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag hat seine weiteren Verhandlungen am Mittwochabend vertagt. Eingesetzt wurde in seiner ersten Sitzung eine Arbeitsgruppe, wie der neu bestimmte Ausschussvorsitzende Hermann Gröhe (CDU) in Berlin mitteilte.