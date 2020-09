Sterne auf der EU-Flagge.

Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa/Archivbild

Mit umfassenden Digitalreformen will die EU-Kommission Europa fit für den Wettbewerb bei Zukunftstechnologien mit den USA und China machen. Die vorgestellten Pläne sehen unter anderem vor, dass Daten innerhalb der EU einfacher ausgetauscht werden können und so technische Innovation antreiben.



Davon sollen etwa Unternehmen profitieren. Zugleich will die Kommission den Gebrauch Künstlicher Intelligenz vorantreiben. Bei allen Plänen sollten die Grundrechte der Europäer gewahrt werden, betont die EU-Kommission.