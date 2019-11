Dorothee Bär (CSU), Staatsministerin für Digitales. Archiv

Quelle: Lisa Ducret/dpa

Die FDP will Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) degradieren und in die Social-Media-Abteilung des Verkehrsministeriums versetzen. Das geht aus einem Antrag der Fraktion hervor. Bärs bisherige Stelle werde überflüssig, weil Kanzleramtsminister Helge Braun künftig alle Digitalisierungsthemen koordiniere.



In der Social-Media-Abteilung könne Bär "weiterhin ihren bisherigen Aufgaben als erste Social-Media- und Instagram-Beauftragte der Bundesregierung nachgehen", heißt es im Antrag.