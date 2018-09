Die US-Riesen wie Google verdienen in Europa viel Geld. Quelle: Stefan Jaitner/dpa

Die EU-Finanzminister wollen bis Ende des Jahres greifbare Ergebnisse bei der stärkeren Besteuerung von Digitalriesen wie Google und Co vorweisen. "Alle sind ganz optimistisch, dass wir zu zügigen Fortschritten kommen", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen in Wien.



Es könne nicht sein, dass erfolgreiche Unternehmen nicht zur Finanzierung des Gemeinwesens beitrügen. In Steuerfragen müssen sich die EU-Staaten in der Regel einstimmig einigen.