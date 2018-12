Deutschland und Frankreich wollen mit einem gemeinsamen Kompromissvorschlag die umstrittene Digitalsteuer in Europa durchsetzen. Eine Umsatzsteuer von drei Prozent auf Online-Werbeerlöse solle bis März 2019 beschlossen werden und ab Januar 2021 gelten, hieß es aus Diplomatenkreisen.



Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, für Digitalriesen wie Facebook in Europa drei Prozent Ertragssteuer zu erheben. Die EU-Finanzminister werden die Digitalsteuer bei einem Treffen in Brüssel beraten.