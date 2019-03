In Berlin soll der "Lufthansa-Innovation Hub" mit seinen rund 30 Mitarbeitern für frischen Wind sorgen. Da sind neue Ideen gefragt. Das Team "beobachtet, was sich auf dem Reisemarkt tut", sagt Christian Langer, Digital-Stratege der Lufthansa Group. In diesem Monat startet etwa die App "Rydes". Sie funktioniert so: Man scannt sein Lufthansa-Ticket und kann dann "Mobilitätspunkte" sammeln, wenn man zur Weiterfahrt etwa die Deutsche Bahn oder Car-Sharing-Angebote nutzt. Die Punkte kann der Kunde dann einlösen, z.B. bei Amazon, bei Modeportalen oder auch bei Netflix. Die Lufthansa kann ihren Umsatz steigern, denn die "Partnerunternehmen" wie Amazon und Co. geben der Airline einen kleinen Anteil am Geschäft.