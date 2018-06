Rund 600.000 zusätzliche Stellen sind in diesem Jahr möglich. Quelle: Jens Schierenbeck/dpa-tmn/dpa

Die Unternehmen in Deutschland werden in diesem Jahr nach einer Prognose des Deutschen Industrie- und Handelskammertags rund 600.000 zusätzliche Stellen schaffen. Der DIHK hob seine Wachstumserwartungen um einen halben Prozentpunkt auf 2,7 Prozent an.



"Die deutsche Wirtschaft läuft auf Hochtouren", sagte Hauptgeschäftsführer Wansleben. Hauptgrund sei der starke Konsum, aber auch der Export trage dazu bei. Die Bundesregierung erwartet eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um 2,4 Prozent.