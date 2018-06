Eric Schweitzer, Präsident des DIHK. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die US-Strafzölle gegen China haben aus Sicht des Deutschen Industrie- und Handelskammertags auch Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. DIHK-Präsident Eric Schweitzer erklärte in Berlin, die deutschen Unternehmen drohten in die Mühlen des Handelsstreits zwischen den USA und China zu geraten.



"Unsere Unternehmen haben viele Niederlassungen und Engagements in beiden Ländern. Sie verlieren durch Zölle gegen China und die erwarteten Gegenmaßnahmen gleich doppelt," sagte Schweitzer.