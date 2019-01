DIHK-Präsident Eric Schweitzer nennt Zahlen zu den Mehrkosten.

DIHK-Präsident Eric Schweitzer hat vor exorbitanten Kosten eines beschleunigten Kohleausstiegs gewarnt: "In Summe ergeben sich durch einen vorzeitigen Kohleausstieg gesamtgesellschaftliche Mehrkosten von bis zu 170 Milliarden Euro", sagte Schweitzer dem "Handelsblatt".



"Wir müssen in der Kommission auf der Basis von Fakten zu einem verantwortungsvollen Kompromiss kommen", so Schweitzer. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages ist auch Mitglied der Kohlekommission.