Ein Azubi an einer Fräsmaschine. Symbolbild

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Betriebe in Deutschland bilden immer mehr Flüchtlinge aus. Nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) bilden 16 Prozent der Firmen Geflüchtete aus. Vor zwei Jahren waren es sieben Prozent. Insgesamt seien rund 25.000 Geflüchtete in einer Ausbildung in einem IHK-Betrieb. Insgesamt gebe es 1,3 Millionen Azubis.



Generell sieht der DIHK den Abwärtstrend bei den Ausbildungsverträgen als vorerst gestoppt an. Es sei aber weiterhin schwer, alle offenen Plätze zu besetzen.