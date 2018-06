Türkei erhält weiter deutsche Rüstungsgüter Quelle: Marijan Murat/dpa

Seit dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei vor mehr als einem Jahr haben 260 Türken mit Diplomatenpässen in Deutschland Asyl beantragt. Hinzu kommen die Asylgesuche von 508 Türken mit Dienstausweisen für hohe Staatsbeamte.



Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor. Mehr als die Hälfte bekam bereits Schutz gewährt. Die Zahlen mit Stand vom 20. November umfassen jeweils auch enge Familienangehörige - also Ehepartner und Kinder.