Der somalische Präsident Abdullahi Mohamed. Archivbild Quelle: Abdi Hajji Hussein/EPA/dpa

Nach rund 15 Jahren nehmen Somalia und der bis vor kurzem abgeschottete Staat Eritrea die diplomatischen Beziehungen wieder auf. Die Länder werden Botschafter nach Mogadischu und Asmara entsenden sowie Handel vorantreiben, heißt es in einer Erklärung.



Staatschef Mohamed Abdullahi Mohamed war als erster somalischer Präsident nach Eritrea gereist. In der Vergangenheit wurde Eritrea vorgeworfen, die in Somalia aktive Miliz Al-Shabaab zu unterstützen. Dies war ein Grund für UN-Sanktionen.