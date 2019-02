Vorstandschef der Direktbank ING: Nick Jue. Archivbild

Die Direktbank ING - ehemals ING-Diba - sieht auch nach dem sechsten Rekordjahr in Folge kein Ende ihres Aufwärtstrends. "Wir sehen noch sehr viel Wachstumspotenzial in Deutschland", sagte Vorstandschef Nick Jue bei der Bilanzvorlage in Frankfurt. Zuversicht zieht das Management daraus, dass immer mehr Kunden die ING zu ihrer Hausbank machen.



Auf vergleichbarer Basis stieg der Vorsteuergewinn von 1,269 Milliarden auf 1,280 Milliarden Euro, wie die ING Deutschland mitteilte.