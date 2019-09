Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist zuversichtlich, dass das Klimapaket der Großen Koalition am Freitag geschnürt sein wird. Auf die Frage, wann die Bürger mit konkreten Zahlen rechnen können, sagte Weil am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner": "Ich hoffe, dass das dann morgen im Laufe des Tages der Fall sein wird." Die Ergebnisse der Freitag-Sitzung seien jedoch "nicht das letzte Wort", sondern "der Anfang der politischen Diskussion in Berlin".



Für Bürger und Staat werde der Klimaschutz anstrengend, sagte der SPD-Politiker. Niemand dürfe am Freitag ein "riesiges Füllhorn" an Wohltaten erwarten. Allerdings werde versucht, den Bürgern "beim Übergang zu helfen". Für ihn sei entscheidend, dass am Ende nicht nur Großstädter, sondern auch die Menschen auf dem Land den Weg zu besserem Klimaschutz mitgehen könnten, betonte Weil.