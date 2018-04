Christian Schmidt griff am Dienstag nicht in die Diskussion ein. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Das Ja von Agrarminister Christian Schmidt (CSU) für eine weitere Zulassung des Unkrautgifts Glyphosat hat im Bundestag einen Schlagabtausch über Konsequenzen ausgelöst.



Der Grüne Harald Ebner sagte, nun komme es auf Schadensbegrenzung an. "Es braucht wirksame Beschränkungen, und zwar jetzt." Der CDU-Politiker Hermann Färber warnte vor Panik wegen möglicher Gesundheitsgefahren: "Glyphosat ist das am besten untersuchte Pflanzenschutzmittel weltweit." Schmidt griff nicht in die Debatte ein.