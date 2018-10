Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, die Ursachen von Misstrauen und Verachtung gegenüber der Demokratie genauer zu analysieren. "Wir erleben einen diffusen Hass auf das so genannte Establishment, aber auch auf Minderheiten und Andersdenkende", sagte Steinmeier bei einer Diskussionsrunde im Schloss Bellevue.



Die liberale Demokratie sei eine einzigartige Errungenschaft. "Ich wünsche mir jedenfalls mehr demokratischen Patriotismus in diesen Zeiten", so Steinmeier.