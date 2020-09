Wladimir Putin, Präsident von Russland. Archivbild

Bei einem Treffen mit handverlesenen russischen Bürgern erörtert Präsident Wladimir Putin in Moskau heute die größte Verfassungsänderung der Geschichte des Landes. Kritiker werfen Putin vor, dass er so seine Macht sichern wolle. Seine laut Verfassung letzte Amtszeit läuft 2024 aus.



Geplant ist etwa die Verankerung eines Staatsrats in der Verfassung. Putin könnte dann künftig etwa Staatsratsvorsitzender werden. Abstimmen soll am Ende auch das russische Volk über die Annahme der Veränderungen.