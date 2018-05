Scholz stand wegen der Europapolitik zuletzt in der Kritik. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die SPD hat eine baldige Antwort von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auf die europapolitischen Reformvorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron angekündigt. "Die Antwort auf Macron muss und wird stark ausfallen", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der "Welt". Scholz sei "die wichtigste europapolitische Kraft in der Bundesregierung" und habe "den Auftrag für eine Wende in der Europapolitik".



Macron will unter anderem mehr finanzpolitische Kooperation im Euro-Raum.