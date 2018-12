SPD-Innenexperte Burkhard Lischka bezeichnete die Idee, "die Finanzierung von muslimischen Gemeinden in Deutschland von ausländischen Geldgebern zu entkoppeln", als "diskussionswürdig". Dadurch ließe sich die Gefahr des Einflusses von außen und einer möglichen Radikalisierung verringern. "Bis zu einem fertigen Konzept dürfte es aber noch ein weiter Weg sein, den wir nur mit den Ländern gemeinsam gehen können, denn Kirchensteuern sind Ländersache", sagte Lischka der "Welt".



Die Gründerin der liberalen Moschee in Berlin, Seyran Ates, befürwortet die Einführung einer "Moschee-Steuer" für Muslime. Damit sollten die Gemeinden ihre Finanzierung verstärkt selbst organisieren, sagte Ates der "Welt". Alles, was die Gemeinden brauchten, könnte künftig "von den Mitgliedern selbst aufgebracht werden". Ates ist Initiatorin der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee im Stadtteil Moabit, die für einen liberalen Islam und für eine "geschlechtergerechte" Auslegung des Koran steht.