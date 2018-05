Kritik an der Haltung der SPD kommt von Unionsfraktionschef Volker Kauder. Er fordert die Länder auf, ihre Bedenken gegen Ankerzentren aufzugeben. "Fast alle Ministerpräsidenten unseres Landes haben an den Koalitionsverhandlungen teilgenommen und deswegen erwarte ich, dass sie auch mithelfen, dass wir diese Ankerzentren durchführen können", sagt er am Sonntag in Frankfurt.