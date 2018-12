Internetriesen sollen stärker besteuert werden. (Archivbild)

Quelle: Stefan Jaitner/dpa

Frankreich will 2019 auf nationaler Ebene höhere Steuern für Internetriesen wie Google und Facebook einführen, wenn es bis März keine europäische Vereinbarung gibt. "Wir werden die digitalen Giganten besteuern, wenn die europäischen Staaten ihrer Verantwortung nicht nachkommen", sagte der französische Finanzminister Bruno Le Maire dem Sender France 2.



Innerhalb der EU herrscht in Sachen Digitalsteuer große Uneinigkeit. Die EU-Finanzminister konnten sich am Dienstag in Brüssel nicht einigen.