In der SPD gilt es schon als Erfolg, der Union das Gesetz in den Koalitionsverhandlungen abgetrotzt zu haben. Und sie sieht es als Chance. "Es ist höchste Zeit", sagt Arbeitsminister Hubertus Heil, "dass wir ein modernes Einwanderungsgesetz schaffen." Dabei geht es ihm aber offenbar nicht nur um die Fachkräfte. Es geht auch darum, aktuelle Mängel in der Migrationspolitik zu korrigieren. Unter den 69 afghanischen Asylbewerbern, die an Seehofers 69. Geburtstag abgeschoben wurden, waren einige, die einen festen Job hatten oder kurz vor Beginn einer Ausbildung standen. Hier werde "Potenzial verschenkt", kritisierte Heil. Auch Unternehmen beschwerten sich. Bislang galt der Deal: Wir bilden aus und helfen der Politik, die Zuwanderer zu integrieren, dafür schiebt ihr uns die eingearbeiteten Arbeitskräfte nicht ab.



Wie ein solches Zuwanderungsgesetz im Detail ausgestaltet werden kann, da gehen die Meinungen weit auseinander. Auch wenn es im Koalitionsvertrag nicht steht: Die SPD-Fraktion will ein Punktesystem, angelehnt an Kanada, sagt Tack. Klare Regeln für ein Einwanderungsgesetz, die je nach Bedarf gesteuert werden können, seien auch deswegen "notwendiger denn je", um das Asylrecht für politisch Verfolgte klar zu trennen. "Der Wunsch nach einem Arbeitsplatz ist verständlich, aber kein Asylgrund", sagt Tack. Auch unter Grünen findet ein Punktesystem Befürworter. Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha hatte kürzlich ein Entwurf vorgelegt, um die Debatte in Berlin anzuschieben. "Punktesysteme haben den Vorteil", steht in Luchas Vorschlag, dass die Bewertungskriterien klar festgelegt sind. Dadurch könnten auch in der eigenen Bevölkerung "Vorbehalte gegen mehr Zuwanderung" abgebaut werden.

Bildquelle: imago