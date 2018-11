Glyphosat

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat steht in Europa vor einer ungewissen Zukunft. Die EU-Länder vertagten am Mittwoch die weitere Zulassung, obwohl die Lizenz schon Mitte Dezember ausläuft.



Grund ist wachsender Widerstand, auch in Deutschland. Die Grünen wollen ein rasches Aus der Chemikalie. Die EU-Kommission sucht nun eine Lösung - womöglich eine Verlängerung der Lizenz um wenige Jahre. Das Herbizid steht im Verdacht, Krebs zu erregen und die Umwelt zu belasten.