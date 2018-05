Kreuze in bayerischen Landesbehörden sorgen für Diskussionen. Quelle: Peter Kneffel/dpa

In der Debatte um die Kreuz-Verordnung der bayerischen Landesregierung schlägt die CSU einen schärferen Ton gegenüber den Kirchen an. Parteichef Horst Seehofer greift im "Spiegel" den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, den Münchner Kardinal Reinhard Marx, frontal an. Er habe "keinerlei Verständnis" für die Kritik des Kardinals.



Marx hatte in der "Süddeutschen Zeitung" erklärt, durch den Vorstoß zu Kreuzen in Landesbehörden seien "Spaltung und Unruhe" entstanden.