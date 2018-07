Seehofer hatte am Dienstag bei der Vorstellung seines "Masterplans Migration" verkündet, dass am 4. Juli - dem Tag seines 69. Geburtstages - 69 Flüchtlinge nach Afghanistan abgeschoben worden seien. Das sei von ihm so nicht bestellt worden, liege aber "weit über dem, was bisher üblich war". Einer der Afghanen nahm sich nach der Abschiebung in Kabul das Leben. Am Mittwochabend bezeichnete Seehofer den Suizid als "zutiefst bedauerlich".



Bedford-Strohm appellierte an die Politiker jenseits der konkreten Maßnahmen in der Flüchtlingspolitik nicht aus den Augen zu verlieren, dass es sich um Menschen handelt. Die Diskussion müsse wieder mit Empathie geführt werden. "Es ist höchste Zeit, dass die christlichen Grundorientierungen in der praktischen Politik und in den öffentlichen Äußerungen wieder zum Ausdruck kommen", so Bedford-Strohm. Das gelte für die europäische Asylpolitik insgesamt. "Ich erwarte, dass Europa es schafft, seine Flüchtlingspolitik so zu organisieren, dass das Sterben im Mittelmeer endlich aufhört", sagte Bedford-Strohm.