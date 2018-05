Die Organisation NRA verteidigt das US-Recht, Waffen zu besitzen. Quelle: Erik S. Lesser/EPA/dpa

Im Streit um schärfere Waffengesetze kappen jetzt US-Firmen ihre Verbindungen zur mächtigen Waffenlobby NRA. Eine Reihe von Unternehmen teilte mit, dass sie Vergünstigungen für Mitglieder der Organisation streichen werden. Dazu zählen die Fluggesellschaften United und Delta Airlines.



Die Firmen gingen nach einer Welle von Boykottaufrufen in den sozialen Medien auf Distanz zur NRA. Auch Überlebende des Schulmassakers in Parkland schlossen sich der Forderung unter dem Hashtag #BoykottNRA an.