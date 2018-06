Auch der heutige Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wäscht seine Hände in Unschuld. Womöglich hat er Recht, wenn er mit der Bremer Affäre nichts zu tun haben will. Als im Kanzleramt angedockter Koordinator für die Flüchtlings- und Asylpolitik war er nicht unmittelbar zuständig für die Behörde, die dem Innenministerium untergeordnet ist. Aber vielleicht hätte er mal nachhaken können. "Der gehört natürlich zentral mit dazu", meint Grünen-Chefin Annalena Baerbock.



Der frühere BAMF-Chef Frank-Jürgen Weise sieht ebenfalls viel Schuld beim Innenministerium unter de Maizière. "Die Krise war vermeidbar", schrieb er nach Medienberichten schon 2017 in einem vertraulichen Papier, das nach seinen Angaben an das Ministerium ging. "Ein funktionierendes Controlling hätte bereits im Jahr 2014 eine Frühwarnung gegeben." Zweimal spricht er laut "Bild am Sonntag" 2017 auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Alles andere wäre aber auch "sehr, sehr erstaunlich gewesen", meint FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae.