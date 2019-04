Eine Reihe von Konzernen wendet sich derzeit verstärkt dem Streaming zu: Amazon hat das Angebot Prime Video, der US-Technologieriese Apple stellte kürzlich Pläne für seinen Streamingdienst Apple TV+ vor. Dieser soll dieses Jahr in 100 Ländern starten. Auch WarnerMedia will bereits in diesem Jahr auf dem Markt mitmischen. Dennoch glaubt der US-Analyst John Meyer nicht, dass Disney Netflix den Rang ablaufen können wird. Netflix wisse besser "als jeder andere, was die Leute wollen", sagte Meyer.