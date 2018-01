Der Film kam am 18. Oktober 1967 in die Kinos; er war der letzte Zeichentrickfilm in Spielfilmlänge, den Walt Disney noch selbst produzierte. Er starb am 15. Dezember 1966. Zu dem Zeitpunkt stand die Geschichte jedoch bereits - und wurde anschließend weltweit ein Erfolg. Kultstatus erreichte das "Dschungelbuch" allerdings vor allem in Europa - in Deutschland wurde es mit 27 Millionen Kinozuschauern sogar zum bis heute erfolgreichsten Film aller Zeiten. Großer Anteil daran wird der Synchronisation von Heinrich Riethmüller zugeschrieben.