SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch. Archivbild

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

In der Großen Koalition gibt es offenen Streit über das vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Programm für mehr Umwelt- und Tierschutz in der Landwirtschaft. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch sprach in der Haushaltsdebatte von einem "handfesten Dissens" beim staatlichen Logo für Fleisch aus besserer Tierhaltung.



Eine "Schaumschläger-Kennzeichnung" bringe niemanden weiter. Dagegen stellte Unionsfraktionsvize Gitta Connemann (CDU) einen Dissens bei den Plänen für mehr Insektenschutz fest.