US-Präsident Donald Trump. Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

Mit einer 180-Grad-Wende will US-Präsident Donald Trump eine Verschärfung der Waffengesetze in den USA vorantreiben. Trump näherte sich in einer Diskussionsrunde mit Kongressabgeordneten und Senatoren beider Parteien den Positionen der oppositionellen Demokraten an und ging auf Distanz zur Waffenlobby NRA.



"Das sind gute Leute, aber das heißt nicht, dass man ihnen immer recht geben muss", sagte der Präsident über die NRA, die seinen Wahlkampf mit 31 Millionen Dollar unterstützt hatte.