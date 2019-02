Annalena Baerbock ist Bundesvorsitzende der Grünen.

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) aufgefordert, Ungarns rechtsnationale Regierungspartei Fidesz von Viktor Orban aus der Europäischen Volkspartei zu werfen.



"Wir werden niemals einen Kommissionspräsidenten mitwählen, der unterstützt wird von einer Partei wie Viktor Orban, die dieses Haus Europa in Flammen setzen will", sagte sie beim Landesparteitag der Brandenburger Grünen. Weber müsse klar machen, dass in seiner Partei keine Nationalisten geduldet würden.