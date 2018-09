Die Abschottung der Ditib steht in einem merkwürdigen Kontrast zum gelebten Miteinander der Kulturen in Ehrenfeld. Die Moschee befindet sich an der Venloer Straße, Hauptschlagader des "Veedels" und geprägt von südlicher Lässigkeit: Autos parken in der zweiten Reihe, Lieferwagen blockieren den Radweg, aber mitten im Chaos sitzen Cafébesucher seelenruhig am Straßenrand, trinken Tee und halten ihr Gesicht in die Sonne.