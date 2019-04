Am Tag der Hauptversammlung steigt die Vorfreude: Wer zu diesem Datum mindestens eine Aktie solcher Firmen wie Daimler oder BASF, Allianz oder SAP im Depot hat, ist dividendenberechtigt. Obwohl die Unternehmen natürlich nicht verpflichtet sind, einen Teil des Gewinns an ihre Eigner auszuschütten, tun es fast alle: Für so manchen Sparer zählt es bei der Aktienauswahl schon, wie viel er an Ertrag erwarten kann. Denn selbst bei schwankenden Börsenkursen ist die Dividende eine Größe, mit der man rechnen kann.