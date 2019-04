Eine ältere Person hält ihren Rentenbescheid fest. Symbolbild

Quelle: Felix Kästle/dpa

Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) warnen vor den sozialen Folgen des späteren Rentenbeginns. "Gerade für Menschen, die ohnehin auf dem Arbeitsmarkt schlecht dastehen, wird es schwierig sein, sich an die neuen Altersgrenzen anzupassen", sagte DIW-Rentenexperte Johannes Geyer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Laut dem Bericht erwarten die DIW-Forscher, dass die Deutschen in gut einem Jahrzehnt durchschnittlich mehr als ein Jahr später in Rente gehen als zuletzt.