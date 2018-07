Anderson kam dagegen mit seinem sonst so starken Aufschlag kaum zu einfachen Punkten, schlug bis zum dritten Satz nur vier Asse. Am Ende waren es deren zehn. Für den 2,03 großen Aufschlaghünen ein eher bescheidener Wert. In den längeren Ballwechseln spielte Djokovic zudem seine technische Überlegenheit gekonnt aus. Echte Spannung kam deshalb selbst im abschließenden Tiebreak nur selten auf.



Djokovic hatte das Endspiel erst am Samstag in der Fortsetzung seines Halbfinalmatches gegen Rafael Nadal erreicht. Mit 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8 hatte er dort den spanischen Weltranglistenersten am Ende niedergerungen. Am Tag zuvor war die Partie vor dem vierten Satz unterbrochen worden, weil Anderson gegen Isner erst nach 6:36 Stunden mit 26:24 im fünften Satz gewonnen hatte. Die Rechnung für dieses Marathon-Match zahlte der US-Open-Finalist von 2017 nun im Finale.