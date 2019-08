Kontrollraum der EDEN Initiative in der Antarktis.

Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Nach dem einjährigen Garten-Experiment "Eden-ISS" in der Antarktis haben Forscher ein Gewächshaus-Modell für den Weltraum erarbeitet. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) präsentierte das Konzept in Bremen.



Das Weltraumgewächshaus besteht aus einem Modul, das auf dem Mond oder dem Mars auf eine Länge von 13 Metern entfaltbar wäre. Ein DLR-Forscher hatte zuvor in einem speziell entwickelten Gewächshaus nahe der Polarforschungsstation Neumayer III Gemüse unter Extrembedingungen wachsen lassen.