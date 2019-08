An unbewachten Seen, Teichen und Flüssen - dort kamen seit Jahresbeginn 231 Menschen um und damit über 90 Prozent der Gesamtzahl. An den von Rettungsschwimmern bewachten Badestellen und in Schwimmbädern ist es sicherer. So starben an den bewachten Küsten von Ost- und Nordsee insgesamt sieben Menschen, in Schwimmbädern sechs.