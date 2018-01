Dobrindt: Schauen Sie, das muss man auch genau so vertreten. Nicht nur die CSU, sondern das haben alle Parteien zu vertreten, die sich dieser Situation, dass sie eine breite Wählerschicht mitnehmen wollen, verpflichtet fühlen. Wir haben immer gesagt, dass unser Wählerspektrum von der Mitte bis zur demokratischen Rechten geht. Und wir haben gelernt aus der Vergangenheit, dass offensichtlich ganze Wählergruppen sich ausgeschlossen gefühlt haben bei den Debatten, wie sie geführt worden sind. Das heißt, dass das, was die Menschen fühlen, empfinden, was sie wahrnehmen, in der politischen Diskussion sich so nicht abbildet, sich nicht wiederfindet. Und das muss man aus der Vergangenheit als Lehre mitnehmen. Und das heißt: Wir brauchen eine breite Debatte auch gerade im Bund über die Thematiken, die sich stellen. Dazu habe ich ja vorhin auch die Beispiele genannt…