Von Athen lernen, das war das Motto der documenta. Die Ausstellungsmacher in Kassel hätten das wörtlich nehmen sollen. Wer zu jenen Gästen gehört, die zwar überdurchschnittlich interessiert, aber vielleicht dennoch nicht in den höchsten Diskursen der aktuellen Kunstwelt beheimatet sind, wird sich vermutlich in Athen wohler gefühlt haben als in Kassel. Denn das documenta-Gefühl ist doch, wenn man sich auch nach fünf Jahren immer noch an einzelne Werke erinnert, die einen einfach nicht loslassen. In Athen gab es davon einige! In Kassel dagegen wird das recht schwierig.