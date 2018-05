Hans Block (rechts im Bild) wurde 1985 in Berlin geboren und ist Theater- und Filmregisseur und Musiker. Er studierte Schlagzeug an der Universität der Künste und Regie an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin. Block entwickelte eigene Inszenierungen am Maxim Gorki Theater Berlin, am Schauspiel Frankfurt und am Münchner Volkstheater. Außerdem ist er Hörspielautor und -regisseur. "The Cleaners" ist sein Debütfilm.



Moritz Riesewieck wurde 1985 im Ruhrgebiet geboren, er ist Theater- und Filmregisseur und Autor. Er studierte erst Wirtschaftswissenschaften und dann Regie an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin. Seine Inszenierungen und Performances wurden am Schauspiel Dortmund, beim Internationalen Forum des Berliner Theatertreffens und in Mexico-Stadt gezeigt. Zusammen mit Block entwickelt er unter dem Namen "Laokoon" crossmediale Erzählformate. "The Cleaners" ist auch sein Kinodebüt. Außerdem veröffentlichte er jüngst das Buch "Digitale Drecksarbeit".

Bildquelle: CleanersTeam© gebrueder beetz