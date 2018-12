Am Strand der griechischen Insel Lesbos halten Strandwächter der Hilfsorganisation "A Drop in the Ocean" regelmäßig Ausschau nach schiffbrüchigen Flüchtlingen. Sofia Lobo (52) arbeitet in einem Theater in Portugal, Glenn Richard (26) bei einer Internetfirma in Norwegen. Beide nehmen sich jedes Jahr mehrere Wochen frei, reisen auf eigene Kosten an, um zu helfen. Sie können die Gleichgültigkeit der Behörden und vieler Bürger nicht ertragen.