«Fridays for Future» gibt es in vielen Ländern. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der Dokumentarfilmer Carl-A. Fechner will die "Fridays for Future"-Bewegung ins Kino bringen. Er und Johanna Jaurich wollen dafür sechs Jugendliche auf sechs Kontinenten begleiten, erklärte die Produktionsfirma fechnerMedia.



Der Film "Fridays - es ist unsere Zukunft" soll im Frühjahr 2020 in die Kinos kommen. Die Finanzierung sei aber noch nicht gesichert. Bei der 2018 gestarteten weltweiten Protestbewegung "Fridays for Future" demonstrieren Schülerinnen und Schüler für mehr Klimaschutz.