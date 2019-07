Aus Experimenten in der Antarktis sowie in Stationen in der Wüste und unter Wasser ist bekannt, dass Isolation massiven psychischen Stress bewirkt. Konflikte innerhalb der Crew können ganze Missionen zum Scheitern bringen. Anders als auf der Erde wäre auf dem Mars eine spontane Intervention durch die Bodenkontrolle aufgrund der langen Zeitverzögerung in der Kommunikation nicht möglich. Auch Wahrnehmung und Kognition verändern sich unter Isolationsbedingungen, so dass zum Beispiel in Notfällen nicht schnell genug reagiert werden kann.