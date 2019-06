French Open 2019: Novak Djokovic (r.) scheitert im Halbfinale an Dominic Thiem

Quelle: AP

Dominic Thiem (Österreich) steht nach einer Nervenschlacht gegen den Novak Djokovic (Serbien) im Finale der French Open. Dort heißt sein Gegner am Sonntag Rafael Nadal (Spanien). Thiem gewann gegen Djokovic in einem Match über zwei Tage 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.



Am Freitag war das Match beim Stand von 3:1 für Thiem Satz 3 wegen Regens und Windes unterbrochen worden. Am Samstag führte Thiem im fünften Satz mit 4:1/ 40:40, ehe die Spieler wegen Regens für mehr als eine Stunde aussetzen mussten. Beim 5:3 und eigenem Service vergab Thiem zwei Matchbälle, ehe er nach 4:13 Stunden Spielzeit jubeln durfte.